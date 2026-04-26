Duro mensaje de Zverev tras la retirada de Alcaraz de Roland Garros: "El tenis sin Carlos..."

El tenista alemán habla sobre el murciano, después de que el de El Palmar anunciara que no va a jugar Roland Garros.

Alexander Zverev se llevó la victoria en su debut en el Mutua Madrid Open. El tenista alemán ganó a Mariano Navone por 6-1, 3-6 y 6-3 en un partido en el que el argentino no se lo puso nada fácil.

Tras el encuentro, 'Sascha' habló sobre Carlos Alcaraz, después de que el tenista español anunciara que no va a disputar Roland Garros por su lesión en la muñeca. Algo, que el alemán lamenta: “Es triste. Triste para el tenis. Pero como él mismo dijo, es muy joven y su carrera será muy larga, y creo que eso es lo que está priorizando. Nunca es bueno que se pierda grandes torneos. Necesitamos a Carlos. El tenis es más emocionante con él".

"A veces se dice que los jugadores top están contentos cuando otros no están, pero no es así. Yo he estado en esa situación, lesionado, sin poder jugar los grandes torneos, y no es una sensación agradable. Le deseo una recuperación muy rápida. Espero verle al 100% en la gira de hierba", comentó Zverev en rueda de prensa.

Además, esta baja de Alcaraz ha hecho que muchos piensen que el próximo Roland Garros puede ser una gran oportunidad para algunos, ya que el vigente campeón no participará. Sin embargo, Zverev no lo ve así: "Es una forma equivocada de verlo. Para mí, para ganar un grande tienes que vencer a los mejores del mundo".

"En los últimos meses, Sinner ha sido el mejor jugador del mundo y sigue ahí, es el gran favorito. Pero yo no quiero que los demás no estén. Yo voy a competir igual, voy a intentar ganar, pero es mejor cuando todos están presentes", concluyó el tenista de 29 años.