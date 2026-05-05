Un mito de MotoGP compara el ingenio de Márquez en Jerez con Ángel Nieto

Un mito de MotoGP compara el ingenio de Márquez en Jerez con una leyenda del motociclismo español

El expiloto estadounidense Dennis Noyes ha equiparado la acción del vigente campeón del mundo en la sprint del GP de España con el instinto de "supervivencia" de Ángel Nieto.

Marc Márquez volvió a recurrir a su ingenio y experiencia para sacar ventaja sobre sus rivales en la carrera sprint del GP de España. El piloto español acabó primero el sábado gracias a su entrada a boxes de forma repentina que le favoreció respecto al resto de corredores.

La maniobra del ilerdense fue criticada por los equipos rivales, aunque el reglamento ha amparado la jugada del eneacampeón de MotoGP. Sin embargo, un expiloto de la categoría reina ha alabado a Márquez, e incluso ha comparado su astucia con la de una leyenda del motociclismo español.

En concreto, Dennis Noyes ha recordado cómo el piloto de Ducati tiró de ingenio el año pasado en Austin para cambiar los neumáticos de su moto instantes previos a la carrera sin ser penalizado. "Dentro de 20 años la gente estará hablando de aquellas cosas que ha hecho; como cuando huyó de la parrilla en Texas el año pasado al encontrarse con los neumáticos que no correspondían", explicaba el expiloto en 'Cinta Americana'.

Pese a que muchos pensaban en ese instante que Marc lo hizo conociendo el reglamento, Noyes lo desmiente rotundamente: "La gente decía que él conoce el reglamento a la perfección. No, es mentira esto. En Texas estaba totalmente equivocado; si no fuera por el hecho de que Marc es un imán. Cuando Marc baja de la moto y va corriendo a boxes, los demás le siguen; y esto ha sido la causa de que Mike Webb tuviera que sacar la bandera roja".

Por último, el norteamericano ha comparado la forma de actuar del ilerdense con el instinto de "supervivencia" de Ángel Nieto. "Hablarán de esto como nosotros hablábamos de cuando Ángel Nieto tiró la caja de herramientas en la parrilla porque tenía el manillar roto y estaban ya a punto de arrancar la carrera. Ángel pensando no como un piloto, sino como un soldado. Es decir, supervivencia: ‘¿Qué es lo que tengo que hacer?’ Tiró la caja, obligó a parar la salida. Historias de leyenda", concluye Noyes.