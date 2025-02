El tío de Rafa Nadal, sorprendido con las críticas de Sinner: "Algunos que no son muy limpios..."

"No tuvo ningún beneficio"

Toni Nadal, el tío y exentrenador de Rafa Nadal, ha tirado una lanza en favor de Jannik Sinner tras conocerse la sanción que acordó con la AMA (Agencia Mundial Antidopaje). "Estoy en contra de la sanción", comentó en la rueda de prensa de presentación del Mallorca Championships, torneo de ATP 250.

No es la única persona en el mundo del tenis que ha salido en defensa del ganador del Open de Australia, también lo hicieron tenistas españoles como su sobrino Rafa Nadal o Feliciano López. No obstante, algunos tenistas con cierto renombre dentro del circuito han sido bastante duros, mostrando su disconformidad con la sanción y alegando que es insuficiente. Nick Kyrgios ha sido el más crítico, aunque no es el único también se ha unido ha estas críticas: Djokovic, Del Potro o Wawrinka…

El entrenador mallorquín se ha mostrado en contra de la sanción de los tres meses al número uno del mundo: "Conozco personalmente a Jannik y uno tiene que sancionar al que intencionadamente hace las cosas mal y busca un beneficio propio. Sé que no es su caso. Sé que no tuvo ningún beneficio con lo que le encontraron...".

Un castigo que para estos casos no debería ser sancionado, comentó el mentor del tenista de 22 Grand Slam y que mostró su disconformidad con la sanción de la organización. "Es verdad que dicen que a otros que no son números 1 les aplicaron una sanción, así que lo hicieron mal antes", manifestó.

Además dejó un mensaje enigmático para los tenistas que han reprochado el castigo al tenista italiano: "A mí me sorprende que distintos jugadores se hayan posicionado en contra, incluso algunos de máximo nivel y algunos que no son muy limpios". Sin embargo, no especifico a qué se refiere ni tampoco a qué tenistas va dirigido.