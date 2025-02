La intrahistoria del pacto de Jannik Sinner con la justicia: su abogado lo cuenta todo

Se han revelado nuevos detalles acerca del pacto de Jannik Sinner con la 'WADA' de ser suspendido por tres meses. Un hecho que ha despertado la indignación de toda la comunidad tenística que pide más transparencia de las instituciones. Las últimas informaciones publicadas por la 'BBC' arrojan algo de luz.

La información de este medio afirma que el primer paso por parte de la defensa del italiano era evitar el juicio: "Fue bastante complicado convencer a Jannik de que aceptara... Convenía aceptar los tres meses porque nunca se sabía lo que podría pasar en un juicio".

"Ellos iban a pedir una sanción de un año, y aunque había lagunas en sus argumentos, nunca se sabe qué pueden decidir los jueces", sostenía el abogado del número uno del mundo. El principal escollo que tuvo que pasar fue el convencimiento de Sinner de que no debía ser sancionado de ningún modo.

Por tanto, el abogado acordó que la sanción de tres meses "era un escenario que había que aceptar". El hecho más sorprende de este caso es el cambio de criterio que tuvo la 'WADA' sobre la sanción ya que en primera instancia pedían un año de sanción. Ross Wenzel, el abogado defensor del organismo, lo explicó.

"No hubo un cambio sustancial, sino que cambiamos la perspectiva. Recibimos la respuesta científica de que no se podía deber a dopaje intencional, así que el escenario en un juicio era o un año de sanción o totalmente exculpado", justificó el abogado.

Singer desveló el por qué se resolvió el caso tan rápidamente: "Desde el primer día, Jannik aceptó que era responsable de lo que había en su cuerpo. No desafió a la ciencia, no puso en duda los resultados". En referencia al cambio de reglamentaciónpara 2027, el abogado tiene claro cómo sería el veredicto: "Sinner no habría recibido ningún tipo de sanción, solo un tirón de orejas".