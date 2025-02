Las serias palabras de Djokovic sobre la sanción a Sinner: "Muchos lo encontramos extraño..."

La Agencia Mundial Antidopaje ha sancionado a Jannik Sinner tres meses por su positivo en clostebol en marzo de 2024. Y Novak Djokovic ya se ha pronunciado al respecto. No entiende el castigo y deja claro que para él fueron "errores y negligencias" de miembros de se equipo y no de él.

"He visto las noticias, los casos de Iga Swiatek y Jannik Sinner han generado mucha atención, no es una buena imagen para nuestro deporte, eso seguro. Hay un consenso o mayoría de jugadores con los que he hablado en el vestuario, no solo en los últimos días, sino en los últimos meses, que no están felices con la manera en la que se ha manejado este proceso", dice el 24 veces ganador de Grand Slam.

"La mayoría de jugadores no siente que se haya sido justo, sienten que está ocurriendo un favoritismo. Parece que casi puedes afectar el desenlace si eres un jugador top. Swiatek y Sinner son inocentes, está demostrado, a no ser que se demuestre lo contrario. Así que ahora mismo son inocentes. Sinner ha sido suspendido tres meses por los errores y negligencias de miembros de su equipo, los cuales están trabajando en el circuito y es algo que, personalmente, muchos jugadores y yo encontramos extraño", se extiende el serbio.

Pide más transparencia a la AMA: "Espero que en un futuro próximo los organismos que mandan intenten encontrar una manera más efectiva de manejar estos procesos. Es inconsistencia, parece ser bastante injusto, y eso es lo que tengo que decir. Veremos qué pasa en el futuro, porque este caso atrae mucha atención...".

"Si vas a tratar cada caso individualmente, no hay transparencia, algunos lo son transparentes y otros no. Él dio una prueba de su inocencia, pero la norma dice que tiene que ser en un tiempo razonable. ¿Cuál es un tiempo razonable? Ahora mismo, hay una falta de confianza en general en los jugadores hacia todo el proceso. Tenemos que acordar que todos los casos sean transparentes desde el principio o que sean privados. Tenemos que buscar lo que sea mejor para el deporte", denuncia para finalizar Novak.