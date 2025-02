Del Potro carga contra la sanción a Jannik Sinner: "Todo el mundo ha perdido credibilidad"

Jannik Sinner sigue en pleno proceso de acatar la sanción de tres meses sin disputar ninguna competición tras su positivo en clostebol. Algunos de los tenistas más reconocidos han valorado negativamente tanto la actuación de Sinner como la decisión final de las autoridades antidopaje y consideran que el castigo es insuficiente y que deja un mal precedente para el futuro.

El último icono del tenis en tratar el tema ha sido el argentino Juan Martín Del Potro. El exjugador de 36 años también ha sido muy crítico con la gestión de los organismos a la hora de dictar la sentencia: "No creo que nadie haya sacado nada positivo en este caso. Todo el mundo ha perdido credibilidad".

Además, el argentino ha querido añadir un detalle que para la gran mayoría del público general no ha tenido una gran importancia. El caso salió a la luz cinco meses después de que Sinner diera positivo en marzo de 2024 permitiéndole jugar los Grand Slams de aquella temporada, algo que Del Potro no entiende: "Si lo sabían desde hace meses y no lo hicieron público, no entiendo por qué lo hicieron antes del US Open".

Por ello, Del Potro ha apuntado la extrañeza del caso tras conocerse la flexible sanción impuesta a Jannik. Un castigo que será levantado en el próximo mes de mayo y que el italiano podrá volver a redimirse de todas las acusaciones que han manchado su imagen dentro de la pista: "Me parece todo muy extraño".