"Soy becario y tengo 31 años"

¡De campeón olímpico a abogado en prácticas! El giro radical en la vida de Álvaro Martín

El atleta extremeño, de 31 años, se retiró del deporte de élite para comenzar una nueva etapa y probar suerte en la vida laboral.

Álvaro Martín ganó dos medallas olímpicas en los Juegos de París 2024. Una de bronce en los 20km y otra de oro en relevo mixto con María Pérez. Poco después de conocer el éxito, el atleta anunció su retirada a los 30 años de edad.

"Sabía que era lo último que iba a vivir en la alta competición" confesaba el extremeño. Ahora, el ya exatleta afronta una nueva realidad: "Soy becario y tengo 31 años. Quería hacer otra cosa para demostrarme a mí mismo que no solo se me da bien marchar si no que a lo mejor también se me daba bien la abogacía".

De esta forma, el joven extremeño vive un nuevo estilo de vida. Un cambio en el que encuentra tiempo para contar a 'Jugones' la transición de ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos a ejercer en una profesión tradicional.

El atleta admite que su carrera deportiva le hace sentirse realizado: "Si me muriese hoy ya habría cumplido con mi vida". Y no olvida todo lo que significó el deporte para él: "Para mí el atletismo significa y ha significado mi identidad como persona y es algo que independientemente de que pasen muchos años y esté retirado, siempre me voy a seguir sintiendo como atleta".

Pero ahora ya afronta nuevos retos y sueña con lograr grandes cosas en el ejercicio de la abogacía.

