El sufrimiento de Djokovic en Cincinnati: Novak colapsa en su debut ante Agustín Tirante

'Nole' ha caído en su regreso al tenis desde hace un tiempo, el serbio sucumbió ante las condiciones climáticas y queda fuera de uno de los mejores entrenamientos previos al US Open.

Hasta aquí el camino de Novak Djokovik en el Masters 1000 de Cincinnati. El serbio cayó en su partido debut ante el argentino Thiago Agustín Tirante por 6-2, 4-6, 4-6. A pesar de comenzar ganando, a 'Nole' se le acabó la gasolina y el tenista de 25 años fue capaz de remontar.

Sin embargo, lo más preocupante para el ganador de 24 'Grand Slams', no fue la derrota en sí, sino que durante el partido sufrió varios episodios que demostraron que no se encuentra bien físicamente. El calor y la humedad llevaron a Novak al extremo de tener que tirarse sobre el suelo y vomitar durante el transcurso del duelo.

A tan solo dos semanas para el US Open, Djokovic este 2026 está siguiendo una planificación centrada en su cuerpo, ausentándose de la mayoría de torneos de menor magnitud y apareciendo solo en las grandes citas. Este largo periodo de inactividad podría haber perjudicado al serbio, que no es la primera vez que colapsa por las condiciones meteorológicas.

Finalizó sus declaraciones en 'Sportklub' tras el partido reconociendo el nivel de su rival y aclarando que "un problema de salud desde hace muchos años" es la razón por la que el Novak habitual no fue capaz de aparecer en Ohio. Queda Alexander Zverev entonces como el tenista más fuerte 'a priori' en Cincinnati, aunque la presencia de un joven Rafa Jódar, podría amenazar sus opciones al título.

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