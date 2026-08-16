Estabilizan después de nueve días el incendio de Niebla, en Huelva, tras afectar a más de 38.000 hectáreas

Los detalles Juanma Moreno ha confirmado además que se va a proponer el regreso de las 417 personas que siguen desalojadas. La Situación Operativa ha bajado a nivel 1, lo que conlleva además el repliegue de la UME.

El Plan Infoca ha logrado estabilizar el incendio forestal en Niebla, Huelva, tras nueve días de intensos trabajos. El fuego, que comenzó el 6 de agosto, afectó a más de 38.000 hectáreas en 11 municipios. Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, anunció la estabilización y el posible regreso de 417 personas desalojadas. La situación ha mejorado, permitiendo el paso del Plan Especial de Protección Civil de Nivel 2 a Nivel 1, lo que conlleva el repliegue de la UME. Más de 1.100 efectivos y 353 medios materiales participaron en el operativo, que contó con condiciones meteorológicas favorables.

El Plan Infoca ha dado por estabilizado a las 10:30 horas del domingo, y después de nueve días de intensos trabajos, el incendio forestal que se declaró el pasado día 6 de agosto en Niebla, en Huelva, que ha afectado a más de 38.000 hectáreas de 11 términos municipales.

Así lo ha anunciado Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, en declaraciones a los medios de comunicación desde el puesto de mando avanzado. Desde allí, ha informado de que se va a proponer el regreso a sus viviendas de las 417 personas que siguen en desalojo preventivo.

La estabilización del fuego, indica el presidente, ha recorrido 210 kilómetros del perímetro. Además, implica también el paso de la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales a Nivel 1 y, por tanto, el repliegue de la UME.

Y es que la situación y la evolución durante el fin de semana ha sido "muy favorable", como comunicó Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía. Tras una jornada de sábado sin avances en sus frentes, se permitió el regreso a sus casas de 154 desalojados.

Más de 1.100 efectivos desplegados

En sus palabras, Sanz afirmó que el fuego afrontaba "sus últimas etapas", después de un episodio "peligrosísimo" y de alta complejidad. En las últimas horas, el operativo se centró en atender con maquinaria ligera y líneas de manguera tres sectores con puntos calientes, aunque las reproducciones que se detectaron fueron "irrelevantes y dentro de lo previsto".

En su estabilización han trabajado más de 1.100 efectivos sobre el terreno. El dispositivo terrestre ha contado con el respaldo de 353 medios materiales, entre ellos 21 autobombas, diez buldóceres y hasta 23 medios aéreos coordinados de forma simultánea.

Con una condición meteorológica favorable, el operativo ha logrado por fin estabilizar un fuego que se declaró el pasado 6 de agosto y que ha afectado a más de 38.000 hectáreas en Huelva.

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