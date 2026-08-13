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Contra el Andorra

El entrenador del Ceuta pide que se suspenda su partido por la crisis migratoria de la ciudad

José Juan Romero, entrenador del Ceuta, ha pedido no jugar contra el Andorra este fin de semana: "Si fuera por mí...".

ceuta

El entrenador del Ceuta, José Juan Romero, ha pedido que se suspensa su partido de este fin de semana contra el Andorra por la crisis migratoria que sufre la ciudad.

Lo ha explicado esta mañana en rueda de prensa: "Estamos tremendamente jodidos y si fuera por mí el Ceuta no jugaría mañana".

Ha detallado lo que se vive en la ciudad por la fuerte crisis migratoria: "Sé de muchos amigos que sus hijos se quedan en casa y no quieren salir... también fichajes del club que han retrocedido".

También ha habido jugadores del club a los que se les ha dado permiso para acompañar a sus familias a sus hogares. "Nadie hace nada...", lamenta para finalizar.

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