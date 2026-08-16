Europeo de Atletismo
España se cuelga el bronce en el maratón femenino por equipos
El equipo formado por Carolina Robles, Ester Navarrete, Meritxell Soler y Fátima Ouhaddou se cuelga un nuevo metal para España en los Europeos de Atletismo.
Otra medalla. Y ya van siete. España se cuelga el bronce en el maratón femenino por equipos de los Europeos de Atletismo.
El equipo formado por Carolina Robles, Ester Navarrete, Meritxell Soler y Fátima Ouhaddou acabó en tercer lugar por detrás de Gran Bretaña e Italia.
La mejor española fue Robles, que acabó en un meritorio octavo puesto en la clasificación individual.
Todas las medallas de España
- Miguel Ángel López, plata en marcha en la distancia de maratón.
- Raquel González, bronce en marcha también en maratón.
- María Pérez y Paul McGrath, oro en marcha.
- Marta García, plata en los 5.000 metros.
- Mohamed Attaoui, bronce en 800 metros.
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