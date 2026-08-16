El equipo formado por Carolina Robles, Ester Navarrete, Meritxell Soler y Fátima Ouhaddou se cuelga un nuevo metal para España en los Europeos de Atletismo.

Otra medalla. Y ya van siete. España se cuelga el bronce en el maratón femenino por equipos de los Europeos de Atletismo.

El equipo formado por Carolina Robles, Ester Navarrete, Meritxell Soler y Fátima Ouhaddou acabó en tercer lugar por detrás de Gran Bretaña e Italia.

La mejor española fue Robles, que acabó en un meritorio octavo puesto en la clasificación individual.

Todas las medallas de España

Miguel Ángel López, plata en marcha en la distancia de maratón.

Raquel González, bronce en marcha también en maratón.

María Pérez y Paul McGrath, oro en marcha.

Marta García, plata en los 5.000 metros.

Mohamed Attaoui, bronce en 800 metros.

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