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Europeo de Atletismo

España se cuelga el bronce en el maratón femenino por equipos

El equipo formado por Carolina Robles, Ester Navarrete, Meritxell Soler y Fátima Ouhaddou se cuelga un nuevo metal para España en los Europeos de Atletismo.

Carolina Robles Carolina Robles@atletismoRFEA

Otra medalla. Y ya van siete. España se cuelga el bronce en el maratón femenino por equipos de los Europeos de Atletismo.

El equipo formado por Carolina Robles, Ester Navarrete, Meritxell Soler y Fátima Ouhaddou acabó en tercer lugar por detrás de Gran Bretaña e Italia.

La mejor española fue Robles, que acabó en un meritorio octavo puesto en la clasificación individual.

Todas las medallas de España

  • Miguel Ángel López, plata en marcha en la distancia de maratón.
  • Raquel González, bronce en marcha también en maratón.
  • María Pérez y Paul McGrath, oro en marcha.
  • Marta García, plata en los 5.000 metros.
  • Mohamed Attaoui, bronce en 800 metros.

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