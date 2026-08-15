Un piloto de Ducati hace saltar las alarmas: "Con lo que tenemos no podemos ganar a Aprilia"

Fabio Di Giannantonio, piloto del VR46, es pesimista con respecto a las opciones de las Ducati para derrotar a Jorge Martín.

Se esperaba una Aprilia muy fuerte en Silverstone y así fue. La moto más veloz en pista, muy superior a las Ducati. Y Fabio Di Giannantonio, piloto del VR46, ha lanzado un mensaje pesimista con respecto a sus opciones para luchar contra Jorge Martín, el líder del mundial de MotoGP.

Cree el italiano que están muy lejos y que en estas condiciones no pueden luchar. "Ha sido la primera carrera de la temporada en la que, permitidme el término, me he aburrido. No podía empujar, porque si lo hubiera hecho habría destrozado el neumático delantero o, según cómo se pilotara, el trasero. Ha sido como pilotar al 90%".

"Si hubiera podido pilotar al 100% habríamos estado más cerca, pero no era posible, de lo contrario habríamos arriesgado demasiado", lamenta el piloto del equipo de Valentino Rossi.

La gestión de las gomas les aleja de Aprilia: "Era una cuestión de gestión de neumáticos. Es un poco nuestro punto débil, porque estamos al límite con el paquete que tenemos. Es muy bueno, pero no basta para batir a Aprilia".

No está alarmado, pero sí preocupado: "Para mí, esta carrera no es una señal de alarma. Yo llevo desde la segunda prueba de la temporada diciendo que Aprilia ha hecho un trabajo mejor que el nuestro. Quizá este invierno, o al final de la pasada temporada. Están más delante que nosotros. Tenemos que encontrar algo para mejorar la moto, intentar traer cosas nuevas".

Fabio camina quinto en el campeonato a 45 puntos de Jorge. Es la segunda Ducati por detrás de Marc Márquez. Aprilia, con tres pilotos en cabeza, sigue dominando el mundial.

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