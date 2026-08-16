Rafa Jódar tira de épica y responde al enfado de Shapovalov: "Sinceramente no lo puedo controlar..."

Su rival le recriminó que estaba tardando demasiado en sacar y Jódar desveló un problema en los cordones de sus zapatillas.

Rafa Jódar arrancó con victoria el ATP Masters 1000 Cincinnati ante Denis Shapovalov. Y con remontada incluida en el tercer set. Pero su rival acabó enfadado con él, quejándose de que estaba tardando mucho en sacar para parar el ritmo del partido.

Salvó hasta dos bolas de partido. Y después explicó lo ocurrido: "Es una situación que no puedo controlar, sinceramente. Se me rompieron los cordones y necesité tiempo para poder preparar unos nuevos...".

"Intentaré tener unos cordones preparados para el próximo encuentro u otras zapatillas, y así reduzco el tiempo de parón en caso de que me suceda lo mismo", se excusó el tenista madrileño.

Un partido absolutamente épico que tuvo perdido, pero que dio la vuelta: "Sabía que iba a ser un partido muy difícil. Shapovalov es un gran jugador y la exigencia es máxima en todos los encuentros de un Masters 1000. Debo jugar mi mejor tenis si quiero ganar en estos torneos, donde todo cambia de un día para otro".

"Considero que lo mejor que hice hoy fue gestionar las emociones en los momentos importantes, especialmente en el tercer set", sentencia el joven Jódar, que sigue dando pasos en el circuito.

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