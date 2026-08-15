Quartararo cree que puede sorprender con Honda: "Es arriesgado, pero he visto cosas"

El francés cambiará de marca a finales de año y aunque reconoce que es una apuesta arriesgada, tiene mucha fe en hacer cosas grandes.

Fabio Quartararo no podía más en Yamaha. Demasiado tiempo de sufrimiento para un campeón. Y aunque acababa de renovar su contrato, ha decidido hacer las maletas y marcharse a Honda, la otra marca japonesa. Tampoco atraviesa su mejor momento en MotoGP, pero Fabio asegura haber "visto algo" que le ha convencido.

Así lo dice en palabras que publica 'AS': "Con las nuevas reglas y la nueva moto, es una apuesta arriesgada, aunque he visto cosas".

"Tuvimos muchas reuniones con los equipos, y por supuesto con Honda. Eso me hizo querer formar parte del proyecto y de ese avance que están logrando con la moto de 2027. Sentí que tenía que ir allí. De niño, tenía dos equipos, y es como el sueño de cualquier niño. Y aunque estén pasando por momentos difíciles, sobre todo hace dos años, han crecido mucho, y creo que será muy interesante ver la moto del año que viene. He visto algunos cambios en Honda", explica el nuevo piloto de Honda.

Renovó hace muy poco con Yamaha, pero no llegó ninguna mejora en la moto. Y entonces decidió cambiar. "En los test de Valencia del año pasado sentí que necesitaba algo nuevo. Y ahí decidimos alejarnos de Yamaha. En ese entonces, aún no sabía a qué equipo iría exactamente. Pero sabía que quería cambiar de equipo y creo que era el momento adecuado".

Además, llegará la nueva normativa a MotoGP y todas las marcas empezarán de cero: "Sentí que era el momento adecuado para alejarme, para buscar algo nuevo. Creo que es genial para mí cambiar de aires".

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