Zverev carga contra el calendario ATP y la cercanía entre los Masters de Canadá y Cincinnati

El alemán ha criticado la situación actual que atraviesa el circuito con un calendario muy apretado, en el que apenas cuentan con días de descanso, y por el que deciden ausentarse de ciertos torneos.

La ATP vuelve a estar en el punto de mira de las críticas de los tenistas del circuito debido a la gestión del calendario anual y la cercanía entre torneos con pocos días de descanso. Un claro ejemplo se expone este fin de semana: este viernes concluye el Masters 1000 de Canadá y el sábado arranca la ronda eliminatoria en Cincinnati.

Debido al poco tiempo que transcurre entre la finalización de un torneo y el comienzo de otro, muchos tenistas han expuesto de forma pública su rechazo al calendario, exigiendo más tiempo de descanso entre los torneos grandes. Uno de los principales críticos es el tenista alemán, Alexander Zverev.

"Al final pasas siete semanas en Norteamérica, y eso es mucho tiempo. Por eso algunos jugadores top deciden no jugar en Canadá durante varios años seguidos. Lamentablemente, esa es la triste realidad. ¿Cómo resolverlo? Haciendo que nos quedemos aquí menos semanas", ha comentado 'Sascha' en la rueda de prensa previa a su debut en Cincinnati.

De esta forma, el teutón propone volver al anterior formato, en el cual los tenistas contaban con más descanso y una carga más reducida. Incluso, Zverev señala por qué debería reducirse la duración de los Masters 1000 a una semana, en vez de las dos que duran actualmente.

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