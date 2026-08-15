La dura crítica de un exnúmero contra la propuesta de cambiar el tenis de Djokovic: "¡Es absurdo!"

El bicampeón de 'Grand Slam' comentó su oposición a la idea presentada por el serbio de acortar los partidos.

Recientemente, el tenista con más títulos de 'Grand Slam', Novak Djokovic, expresó tras un partido su propuesta de modificar las reglas que ha tenido el tenis profesional durante las últimas décadas. Con el objetivo de adaptar el deporte a las nuevas generaciones y hacerlos más cortos y atractivos para el espectador. Una idea que no ha tardado en encontrar voces en contra en el mundo del tenis.

La más reciente ha sido la de Yevgeny Kafelnikov, exnúmero uno del mundo. "¡Es absurdo! Es un sinsentido que ni siquiera puedes imaginar", sentenció el ruso. Al igual que ya expresó el joven Joao Fonseca, la propuesta de Novak de reducir los los sets a cuatro juegos y eliminar las ventajas (al ir 40-40) , no gustó la propuesta al bicampeón de 'Grand Slam'.

"Si esto sucede, estaré completamente decepcionado con el tenis", añadía Kafelnikov para 'Hardcourt', preocupado con el futuro del deporte. Una propuesta que está trayendo mucho que hablar, y principalmente en contra, no ha gustado en general la propuesta de un 'nuevo tenis' que presentó Novak Djokovic recientemente.

Por el momento el serbio tendrá la oportunidad de mostrar su nivel sobre la pista en Cincinnati. 'Nole' debutará en el Masters 1000 disputado en Ohio ante el argentino Thiago Agustín Tirante. Un torneo que también contará con nombres de nivel como Alexander Zverev y Rafa Jódar, con una fuerte propuesta que está impresionando al mundo recientemente a pesar de la corta edad del leganense.

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