"Es una máquina": el nutricionista de Alcaraz desvela las claves del éxito de Carlos

"No juegues el US Open": la petición de un extenista a Carlos Alcaraz en medio de su recuperación

Álex Ruiz Galdón lleva años supervisando la alimentación del tenista y otras condiciones que pueden afectar a su rendimiento, sobre las que ha ofrecido un gran análisis comentando muchos detalles que habitualmente pasan desapercibidos.

Carlos Alcaraz se ha convertido en uno de los deportistas de élite más relevantes del mundo tras varios años demostrando su talento en el circuito ATP. Y para lograrlo, unos hábitos saludables han sido un pilar fundamental. Sobre ello ha hablado su nutricionista, Álex Ruiz Galdón.

En la vida de Carlos como tenista de primer nivel, factores como "los vuelos, el 'jet lag' o la inflamación", son variables del día a día a tener en cuenta para lograr un rendimiento óptimo. Y explicó cómo lo habitual es "buscar la simplicidad" en las comidas, especialmente en la última antes de un partido: "Algo fácil de digerir y que no sea muy pesado, algo básico como un pollo con arroz, proteína con carbohidratos".

Tras varios años trabajando mano a mano con el murciano, Ruiz revelaba que "lo que más le llamó la atención de Alcaraz es que es una máquina": "Es muy cercano, me parece muy buena persona y tenísticamente es un fuera de serie". Aunque también se refirió a él por su juego mental dentro de la pista.

"Lo que más me impresiona de Carlos es cómo gestiona los momentos clave, los momentos difíciles, que son los que te cambian un partido, un torneo o una posición en el ranking", explicó el nutricionista, como recoge 'SPORT'. "Ahí es donde la mayoría falla y él lo hace muy bien. Él sabe quitarse esa presión y es como si jugara en Murcia", añadía.

Por último, compartió las excepcionales condiciones con las que Carlos cuenta y que le están ayudando a triunfar en la élite: "El talento innato, una genética privilegiada para las lesiones y una mentalidad ganadora". Aunque el aspecto que más destacó fue el descanso: "El sueño es de lo más importante y es lo que menos suelen cumplir porque son jóvenes. Controlo por los relojes si cumplen o no y tomo las decisiones pertinentes".

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