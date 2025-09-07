La llamativa reflexión de Toni Nadal sobre la final entre Alcaraz y Sinner: "No creo que..."

El entrenador de tenis y tío de Rafa Nadal ha analizado lo que puede ocurrir en el enfrentamiento más esperado y deseado por el panorama internacional.

La final de US Open promete ser apasionante. No hace falta ser ningún pitoniso para vaticinar que Carlos Alcaraz y Jannik Sinner ofrecerán un auténtico espectáculo durante su enfrentamiento para definir el ganador del último 'Grand Slam' de la temporada. No al menos si se tienen en cuenta los antecedentes. Roland Garros y Wimbledon son prueba viviente de la categoría de los duelos entre los dos mejores tenistas del ránking.

Todo el mundo tiene el foco puesto en el evento y Toni Nadalha analizado todo lo que tiene que ver con el contexto, las dinámicas o las sensaciones entorno a la final en unas palabras en el diario 'El País'.

Para Toni, en estos duelos, Alcaraz es ligeramente favorito aunque es un partido en el que puede pasar cualquier cosa: "No es nada difícil vaticinar un encuentro con resultado muy incierto. Tiendo a pensar que los partidos están algo más en manos de Carlos que es más atlético y creativo que Jannik. Esta explosividad es la que me hace pensar, enseguida, en su ligera superioridad".

Además, el entrenador de tenis ha destacado el increíble desempeño de Alcaraz durante el torneo: "Contra Novak Djokovic nunca me dio la más mínima sensación de que el desenlace pudiera ser otro. No ha perdido un solo set en todo el campeonato. Ha ganado todos sus encuentros afrontando muy pocas complicaciones"

A pesar de todo, evidentemente, Toni Nadal es consciente de la igualdad del enfrentamiento y la dificultad de adelantar lo que pueda suceder. Aún así, no apunta a la estrategia como un factor determinante: "Yo no creo, ni tan siquiera, que la táctica vaya a ser un factor crucial en este partido. Será más bien el que esté más acertado en sus propias fortalezas quien logrará alzarse con el trofeo en Nueva York".