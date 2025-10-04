Sinner responde a las críticas de Zverev y defiende a Alcaraz: "Ni Carlos ni yo..."

El tenista italiano ha respondido a las polémicas acusaciones del alemán que apunta a que la homogeneización de las pistas repercute positivamente en el rendimiento de los dos mejores del mundo.

Jannik Sinner ya está en tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái después de imponerse a Daniel Almaier en dos sets (6-3, 6-3). El italiano ha respondido en rueda de prensa a las polémicas declaraciones en las que Alexander Zverev señala un complot para favorecer a los dos mejores tenistas del mundo.

'Sascha' se queja de la homogeneización de las pistas como una medida que, tomada de forma deliberada, ayuda a Jannik Sinner y a Carlos Alcaraz a aumentar la distancia entre su nivel de tenis y el del resto del mundo. A ambos les beneficia que las pistas sean tan rápidas.

El de San Cándido se ha mostrado contundente en su respuesta a Zverev. Exculpa a Carlos y a él mismo: "Ni Carlos ni yo somos quienes mandamos en el mundo del tenis ni en cómo son las pistas. No es nuestra decisión, sino que intentamos adaptarnos a cada situación. He jugado un gran tenis también en pistas rápidas".

De esta forma, el número 2 del mundo zanjaba la polémica en una rueda de prensa en la que tuvo tiempo para alabar a Novak Djokovic, uno de sus rivales en Shanghái, y comentar la ausencia de Carlos en el torneo.

"Es genial compartir este tiempo con Djokovic y estar en el mismo torneo jugando de forma consecutiva. Me provoca un gran honor. Sobre Carlos, es una lástima que no esté aquí porque creo que es el tenista al que todo el mundo quiere ver".