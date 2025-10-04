El complot que señala Zverev para favorecer a Sinner y Alcaraz: "Desean que..."

El tenista alemán considera que la homogeneización de las pistas es una medida deliberada que favorece el aumento de la diferencia de nivel entre Carlos, Jannik y el resto de tenistas del mundo.

Alexander Zverev, número 3 del mundo, ha alzado la voz para señalar a los directores de los grandes eventos del tenis como autores de un complot. El germano cree que con ciertas decisiones de favorece al juego de Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

'Sascha' se queja en unas polémicas declaraciones de la homogeneización de las pistas, una realidad evidente y comprobable. El actual número 3 del mundo explica que antes había que adaptar el juego a las diferentes superficies mientras que hoy en día se puede jugar igual en cualquier torneo, una circunstancia que reduce las variables y favorece las posibilidades de Alcaraz y Sinner.

"Odio que la velocidad de las pistas sea la misma en todos los torneos. Sé que los directores de todos los eventos importantes van en esa dirección porque desean que Jannik y Carlos lo hagan bien y puedan llegar a la final. Siempre hemos tenido superficies muy distintas y no se podía jugar igual en todas ellas", asegura Zverev.

"Había que hacer ajustes para competir en hierba, tierra y dura, pero ahora se puede jugar igual en cualquier torneo", exponía 'Sascha' en declaraciones posteriores a su clasificación para octavos de final en Shanghái.

Unas declaraciones que se pueden entender como el fruto de la frustración por el dominio apabullante de dos tenistas a los que el alemán no ha podido hacer frente en 2025. De hecho, la queja parece señalar el rendimiento del español y el italiano sobre pista rápida. Una consideración muy difícil de aceptar si se tiene en cuenta que la final del Masters de Cincinnati, uno de los poco eventos que mantiene su condición de pista rápida, la disputaron Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.