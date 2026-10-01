¿Se sienta ya Zverev en la mesa de Carlos Alcaraz y Sinner? Ojo a lo que apunta un extenista

Greg Rusedski, exnúmero cuatro del mundo, considera que habrá "un duelo a tres bandas cuando lleguemos a Australia para comenzar el año".

La gran duda que yace actualmente en el mundo del tenis es si Alexander Zverev, tras alzar este 2026 Roland Garros y US Open, será capaz de ganar otro Grand Slam con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en el cuadro.

El alemán, con sus dos 'majors' ha ganado esa confianza que en muchos momentos clave de su carrera perdió y que le costó mejores resultados, ¿pero será suficiente?

Según Greg Rusedski, ya hay que situar a 'Sascha' en otro escalón: "El argumento era que no tenía que vencer a Sinner ni a Alcaraz para ganar sus dos Grand Slams. Eso es una tontería. Hay que ganar siete partidos. Un Grand Slam no se gana por casualidad. Además, llegó a la final de Wimbledon".

De hecho, ahora sus pretensiones son más altas: "Su objetivo ahora es ser el número uno del mundo al final de la temporada y lidera la clasificación con 750 puntos de ventaja sobre Sinner, quien acaba de retirarse del torneo en Asia".

"Así que, desde su punto de vista, la meta ahora mismo es: ¿podré llegar a un lugar donde nunca he estado, el número uno del mundo? Y ese es el principal objetivo para intentar terminar esta temporada", ha añadido el exnúmero cuatro del mundo en su podcast.

De hecho, de cara a la próxima temporada, Rusedski considera que Zverev les jugará de tú a tú a Alcaraz y Sinner.

"Así que, habrá un duelo a tres bandas cuando lleguemos a Australia para comenzar el año, y Zverev es bienvenido a la fiesta", ha zanjado.