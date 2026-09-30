Ferrer explica la ausencia de Carlos Alcaraz en la Copa Davis: "Siempre ha sido honesto conmigo"

El ilusionante discurso de David Ferrer sobre la recuperación de Carlos Alcaraz

El capitán de la Copa Davis desvela la conversación que mantuvo con Carlos Alcaraz antes de jugar la eliminatoria contra Chile.

Sí se le espera en las finales

Carlos Alcaraz no estuvo en el equipo español para medirse a Chile en la previa de la final de la Copa Davis. Sí se le espera en Bolonia, donde España buscará una nueva ensaladera siete años después. El capitán, David Ferrer, ha explicado su ausencia.

En 'Relevo', Ferrer explica los motivos de la ausencia de Alcaraz y la conversación "honesta" que mantuvieron ambos.

"Carlos venía de una lesión importante y yo tenía que dar la lista. Él no sabía si iba a estar, cómo iba a reaccionar a partidos de cinco sets. Me dijeron desde un primer momento que iba a ser muy difícil. Yo tampoco quise presionarles", dice Ferrer.

Si las lesiones no lo impiden, Alcaraz volverá a vestir la camiseta de España: "Era un riesgo para ellos y lo entendí perfectamente. Carlos siempre ha estado disponible para las Finals. El año pasado no estuvo porque se lesionó en el último momento, si no hubiese estado con nosotros".

Ferrer valora que sus jugadores sean sinceros con él: "No es fácil con el calendario que llevan. A mí me gusta que sean honestos, que me digan las cosas claras. Si es sí o si es no, ¿sabes? Y, en ese aspecto, Carlos siempre lo ha sido conmigo".

La final a 8 de la Copa Davis

España se enfrentará a Austria en los cuartos de final que arrancarán el 24 de noviembre en Bolonia. En caso de acceder a las semifinales, el rival saldrá de la eliminatoria entre Alemania y Gran Bretaña, con Alexander Zverev como el tenista más en forma del momento. Y en la final llegaría la campeona y gran favorita, Italia.

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