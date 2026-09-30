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"Se demuestra de verdad quién está preparado"

La sentencia de Carlos Alcaraz para no "matar" al tenis

El número 3 del mundo aboga por no eliminar los partidos al mejor de cinco sets en los Grand Slams.

Carlos Alcaraz Carlos AlcarazGetty

"Cambiar a tres sets mataría el legado de los Grand Slam": así de contundente se ha mostrado Carlos Alcaraz en la rueda de prensa previa a su debut en el ATP 500 de Tokio ante Alex Michelsen.

Al murciano le han preguntado por la posibilidad de eliminar la fórmula de partidos al mejor de cinco sets en los 'majors', y su negativa ha sido tajante.

"Jugar a cinco sets es lo que los hace especiales, donde se demuestra de verdad quién está preparado física y mentalmente para aguantar esos maratones y donde la historia del tenis ha escrito sus mayores páginas", ha señalado.

"Es un formato duro para los jugadores y para el calendario, pero si quitamos los cinco sets en los grandes torneos, perderíamos la esencia misma de este deporte y lo que significa ganar un Grand Slam", ha añadido.

El número 3 del mundo, como explicó durante el US Open, si aligeraría el calendario y reubicaría ciertos torneos para que los tenistas tengan más descanso y puedan llegar en mejor forma a los Grand Slams.

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