El compañero de Fernando Alonso dispara la ilusión: "El Aston Martin va a mejorar mucho"

Lance Stroll afirma que el equipo tiene "un plan", aunque reconoce que el "gran interrogante es el motor".

"Creo que el coche va a mejorar mucho": así de contundente se ha mostrado Lance Stroll en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Bahréin que se disputa este fin de semana en Malasia.

El compañero de Fernando Alonso, que también ha renovado para la próxima temporada con Aston Martin, asegura que el equipo tiene clara tanto su hoja de ruta como el gran problema que les lastra.

"Tenemos un plan, una buena dirección. Sabemos lo que tenemos que hacer para aumentar la carga aerodinámica del coche y todo eso. Creo que el gran interrogante es el motor. No sabemos cómo estaremos a principios de 2027, así que ya veremos. Nos faltan dos segundos en los motores, así que es complicado", ha explicado.

El canadiense hace hincapié en el motor Honda y la falta de potencia del mismo, lo que les resta muchísimo en las rectas.

"Creo que tenemos una dirección clara sobre lo que tenemos que hacer con el desarrollo, pero nos falta entre un segundo y dos segundos, dependiendo de los circuitos, cada fin de semana en cuanto al motor. No hay mucho que podamos hacer al respecto. Así que, en este momento, ese es realmente nuestro punto débil", ha zanjado.