Una leyenda del tenis lanza un serio aviso a Sinner: "Es predecible... y Alcaraz se ha dado cuenta"

Boris Becker, uno de los tenistas más importantes de la historia, cree que el italiano no ha evolucionado su juego y eso le está perjudicando considerablemente.

Jannik Sinner cayó en la final del US Open contra Carlos Alcaraz en cuatro sets. Y después reflexionó sobre los cambios que debe hacer en su tenis si quiere volver a competir contra el nuevo número 1, un Carlitos que sí ha evolucionado su tenis en las últimas semanas.

Una de las mayores leyendas del tenis, Boris Becker, ha lanzado un serio aviso a Sinner en 'Eurosport': le ve estancado y cree que si no cambia su tenis se irá quedando atrás con respecto a Alcaraz.

"Soy de los que siempre sienten la necesidad de decir la verdad. Así que me decepcionó un poco. Esperaba más de la final. Por supuesto no me decepcionó Alcaraz, porque realmente ha aprendido mucho. Juega mejor tenis hoy que hace un año. Tiene más variedad, cambia de ritmo. Juega saque y volea, usa el revés cortado, usa una derecha donde no se ve la pelota", apunta el extenista.

"Creo que Sinner se ha estancado con su juego por primera vez", dice Becker.

Le ve "predecible" y cree que tiene un problema muy serio en su tenis: "Él es predecible ahora, sabes exactamente qué le va a pasar. Y no es tan malo que yo lo vea así. Es peor para él que Alcaraz lo vea así".

La realidad es que a pesar de estas críticas, Sinner ha completado una temporada brillante: campeón en el Open de Australia y en Wimbledon. Además, finalista en los otros dos grandes, Roland Garros y el US Open. En las cuatro finales se enfrentaron los que son los dos mejores tenistas de esta generación.