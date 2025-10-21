La crítica más feroz a Sinner llega de la gran leyenda italiana: "Es una bofetada"

Nicola Pietrangeli ha cargado duramente contra su compatriota por bajarse de la Copa Davis para descansar.

Este lunes hubo un gran revuelo en el deporte italiano después de que se anunciase que JannikSinner no participará en la Copa Davis.

El italiano, número 2 del mundo, no defenderá en casa, en Bolonia, la corona que llevan dos años seguidos ganando.

Nicola Pietrangeli, dos veces ganador de Roland Garros y leyenda del tenis italiano, ha cargado duramente contra su compatriota por su decisión.

"Es una bofetada al mundo del deporte. Cuando me tocaba jugar la Copa Davis, me moría de ganas de ganar, porque el objetivo de un deportista es vestir la 'azzurra'", ha señalado en declaraciones que publica 'Eurosport'.

Pietrangeli lamenta que "por desgracia, hablamos y pensamos en otras épocas": "Espero que durante la Davis no se vaya a jugar a otra parte... Hoy el mundo está demasiado repleto de dinero. El corazón algunos lo dejan aparte...".