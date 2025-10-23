El único tenista que puede ganar a Carlos Alcaraz y Sinner: ojo a la sentencia de un extenista

Tim Henman, exnúmero 4 del mundo, considera que es "cuestión de tiempo" que un jugador del 'top 10' le arrebate un Grand Slams a los dos mejores tenistas del mundo.

JannikSinner y Carlos Alcaraz se han repartido los últimos Grand Slams y con Novak Djokovic llegando al ocaso de su carrera, el mundo del tenis se pregunta quién podrá plantarle cara al número 1 y 2 del mundo.

Sobre este aspecto ha reflexionado Tim Henman en 'Tennis365', destacando que solo hay un hombre en el circuito actual que sea capaz de batir al murciano y al italiano: Taylor Fritz.

"Me parece que es solamente cuestión de tiempo, de verdad lo pienso. Es cuestión de añadir algunos flechas nuevas a su arco. Taylor ya es un jugador muy eficiente con golpes importantes como son el servicio o el juego desde el fondo de la pista, tanto con la derecha como con el revés", ha señalado.

El exnúmero 4 del mundo cree que solo el falta incluir nuevos golpes a su juego: "Lo que necesita ahora es empezar a ganar algunos puntos extra cerca de la red, sobre todo cuando es tan agresivo conectando esos golpes desde la parte trasera de la pista".

"Mirando los últimos meses noto que ha mejorado un poco con las dejadas, se nota que está trabajando en evolucionar, en añadir cosas nuevas. Este aspecto es clave para llevar a sus oponentes hacia delante para luego hacerles retroceder, no solo hay que moverlos de lado a lado", ha explicado.

"Es una persona que siempre está pensando en mejorar, de ahí que se reflejen sus mejores resultados en los últimos tiempos. Para mí, es quien tiene más probabilidades de cerrar esa brecha que actualmente existe entre los dos mejores y el resto", ha zanjado.