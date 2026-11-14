El momento más esperado de las Finals: esta fue la reacción de Alcaraz al reencontrarse con Ferrero

El murciano y el alicantino volvieron a coincidir en una pista meses después de su ruptura como entrenador y jugador. Ambos se saludaron con mucha efusividad.

Es una de las imágenes más esperadas de esta ATP Finals. El reencuentro entre Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero era uno de los momentos que más expectación generaba de cara a el comienzo del último gran torneo de la temporada.

Ambos, al verse, se dieron un cariño abrazo además de dedicarse algunas palabras instantes después. Todo en una situación completamente distintinta a la que estaban la última vez que compartieron espacio juntos en una pista.

Entonces eran entrenador y jugador y formaban la dupla más exitosa del circuito. Meses después llegaría la noticia que pondría patas arriba el mundo del tenis cuando ambos anunciaron Carlos anunciaba que Juan Carlos dejaba de ser su técnico.

Durante todos estos meses, el futuro de Ferrero ha sido toda una incógnita. Son muchos los rumores que le han situado entrenando a tenistas de la magnitud de Jannik Sinner o Rafa Jódar. Finalmente, el alicantino se ha terminado decantando por Ben Shelton.

El verdugo de Alcaraz en el US Open y la víctima del mismo en el pasado Masters 1.000 de París, es el pupilo que a partir de ahora Ferrero entrenará. Sin duda con el objetivo de pelearle los grandes títulos a Sinner y, como no, Alcaraz.

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