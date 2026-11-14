El tremendo elogio de Alcaraz a su primer rival en las Finals: "Hemos crecido juntos..."

El murciano se rinde a Flavio Cobolli señalando la gran relación que mantiene con el italiano. Todo a pocas horas de su debut en las ATP Finals.

Carlos Alcaraz parte como principal favorito a levantar esta edición de las ATP Finals. El murciano llega en su mejor nivel después de haberse coronado en el Masters 1.000 de París hace una semana.

Carlitos se medirá en el primer partido a Flavio Cobolli, número 6 del mundo. El italiano ha sido una de las grandes sensaciones de la temporada dejando actuaciones de mucho nivel como en Roland Garros. Cobolli dio la sorpresa en París llegando a una final que se le escapó ante Zverev.

Flavio mantiene, curiosamente, una gran relación con Alcaraz. El de El Palmar ha confesado lo bien que se llevan en una entrevista en el evento de bienvenida de las Finals: "He compartido mucho con él. Hemos crecido juntos, compartido entrenamientos, el hecho de que viniera a mi casa a entrenar conmigo significó mucho para mí. Es una muy buena persona, ya ha demostrado todo este año, merece estar aquí".

Alcaraz se medirá, más allá de a Cobolli, a Daniil Medvedev y a Francis Tiafoe en la fase de clasificación a semifinales. El otro grupo está compuesto por Alexander Zverev, Rafa Jódar, Ben Shelton y Arthur Fils. Carlitos parte junto a Zverev como el gran favorito a conquistar estas ATP Finals.

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