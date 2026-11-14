La revelación de Martín sobre su ruptura con Aprilia: "Las cosas se hablaron..."

El madrileño recuerda el momento en el que casi deja de ser piloto de la escudería italiana. De haberse dado, quizás no habría peleado por el título este año.

Jorge Martín está a muy poco de despedirse del Mundial de MotoGP. El madrileño ha estado en la pelea hasta el final pero un formidable Marc Márquez está muy cerca de certificar su décimo título mundial como piloto.

Aún así, hay un cierto mérito en que Jorge haya estado peleando por el campeonato teniendo en cuenta el 2025 que pasó. El campeón del mundo no pudo ni completar la mitad de la carreras el año pasado por lesión. Además, el comienzo de 2026 tampoco fue fácil debido a una nueva caída que le obligó a pasar por quirófano.

En medio de tanta incertidumbre a nivel de salud, un escándalo saltó cuando Jorge expresó su deseo de abandonar Aprilia a mediados de 2025. Sorprendentemente, todo se solucionó entre escudería y piloto tras meses muy confusos.

El resultado, un equipo que ha terminado peleando por el Mundial. Meses después de toda la polémica, Jorge ha vuelto a hablar de ello: "Hablamos con Massimo, pusimos unas condiciones, nos sentamos antes de Brno y dijimos: si lo hacemos, lo hacemos bien".

"Las cosas se hablaron, la relación se rompió y después se reconstruyó. Para mí es sencillo, ellos quieren ganar, yo quiero ganar, todos queremos lo mismo. Hoy, Aprilia, honestamente, me ha entendido mucho. Tengo una increíble estima por toda la gente que trabaja en Aprilia, una hermosa familia", asegura Jorge en declaraciones que recoge 'Motosan'.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido