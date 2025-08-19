Sinner explica qué le ocurrió en la final de Cincinnati contra Alcaraz: "Desde ayer..."

El tenista italiano no se encontraba bien y no mejoró antes de la final. Se tuvo que retirar cuando estaba a punto de perder el primer set.

Carlos Alcaraz se proclamó campeón del torneo de Cincinnati ante la retirada de Jannik Sinner. El italiano no se encontró bien y no pudo seguir en el partido. Desde el primer punto se pudo ver que algo le ocurría y que no podía encontrar su mejor nivel con la raqueta.

Al finalizar el choque explicó qué le ocurría. Desde la noche anterior no se encontraba bien y no mejoró.

"Desde ayer no me sentía bien. Pensé que mejoraría durante la noche, pero me encontré peor. Aun así quise salir a la pista para intentar, al menos, disputar algo el partido, pero no pude resistir más", explicó el número 1 del mundo, que no pudo competir en ningún momento en el partido.

Pidió perdón a todos los aficionados allí presentes: "Lo lamento mucho, de verdad. Sé que algunos de ustedes incluso hicieron un esfuerzo especial para estar aquí hoy, teniendo que trabajar o dejando de lado otras cosas, así que les pido disculpas y les agradezco mucho por estar aquí".

Siempre elegante, Sinner felicitó a Carlos por su victoria: "Por supuesto, Carlos, felicidades. Otro título. No es como querías, pero es increíble la temporada que estás haciendo".

"Tú y todo tu equipo lo están haciendo de maravilla. Sigue así. Te deseo todo lo mejor para el US Open y el resto de la temporada", dijo el tenista antes de retirarse a los vestuarios.