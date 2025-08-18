El aviso de un mítico entrenador a Carlos Alcaraz sobre el US Open: "Lo vimos con él en 2024..."

Patrick Mouratoglou, icónico entrenador de Serena Williams, ha advertido sobre los problemas que presenta el último Grand Slam del año, citando al tenista murciano.

Prosigue la cuenta atrás para el inicio del US Open, el último torneo grande de la temporada 2025. Para conquistar la competición neoyorquina es clave llegar en un estado de forma física óptima y no es algo fácil teniendo en cuenta la gran carga de partidos que acumulan los jugadores llegados a este mes.

El mítico preparador de grandes estrellas como Serena Williams, Patrick Mouratoglou, ha desgranado los peligros que tiene este 'major'. De hecho, en sus reflexiones ha apuntado directamente hacia Carlos Alcaraz: "En septiembre, muchos jugadores llegan totalmente exhaustos".

"Lo vimos con Alcaraz el año pasado: jugó y ganó Roland Garros y Wimbledon, y luego, con la final de los Juegos estaba 'muerto' físicamente", ha explicado el entrenador. Bien es cierto que la situación que describe no es lo habitual dado que los juegos son cada cuatro años.

Y el murciano viene de acumular muchos duelos en el torneo de arcilla y en la hierba. Además, va a disputar la final de Cincinnati frente a Jannik Sinner como antesala del Abierto de Estados Unidos.

Por otro lado, Mouratoglou ha señalado otros problemas que surgen en el torneo neoyorkino y que a su juicio no ocurren en los otros Grand Slams. Y es algo que tiene que ver con la propia ciudad de los rascacielos: "Cuando juegas el US Open, el partido es solo una parte del día. La otra parte consiste en sobrevivir a Nueva York".

"La distancia de Manhattan al estadio es grande y cuando hay tráfico es impredecible. Hay que planearlo todo: cuándo te vas, cómo evitar quedarse en un atasco y cómo recuperar en este proceso", ha señalado el prestigioso preparador en declaraciones recogidas por 'Tennis365'.