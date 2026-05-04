Sinner aumenta su palmarés en Madrid y amenaza el dominio de Carlos Alcaraz en grandes títulos

El temor de Carlos Alcaraz ante el nivel de Sinner en tierra batida: "Va a ser realmente peligroso"

El tenista italiano iguala al español tras su triunfo en el Mutua Madrid Open y conquista su decimoquinto gran título. La ausencia de Alcaraz en Roma y Roland Garros beneficiará al de San Cándido.

Carlos Alcaraz ya no es el segundo tenista en activo con más grandes títulos en su palmarés particular. Tras sus repetidos tropiezos este año y su lesión en la muñeca derecha, por la cual se perderá diversos torneos como el Masters 1000 de Roma o Roland Garros, el español dice adiós a su dominio frente a su acérrimo rival.

Jannik Sinner, quien comenzó el calendario sufriendo un leve bajón, ha recuperado el número uno del mundo y ya acumula cuatro Masters 1000 consecutivos en 2026. Además de recuperar el primer puesto del ranking ATP, el tenista italiano ha conseguido su decimoquinto gran título, igualando a Alcaraz.

Con cuatro Grand Slams, dos ATP Finals y nueve Masters 1000, el de San Cándido equipara sus títulos con los de Carlitos, el cual acumula siete majors y ocho Masters 1000. Pese a que ambos cuentan con el mismo número de grandes títulos, Sinner podría superar al murciano si se proclama campeón en Roma.

Con la mitad del calendario casi completado, ambos tenistas aún tienen pendiente múltiples torneos para desempatar dicha estadística, como los Masters 1000 de Montreal, Cincinnati, Shanghái y París, Roland Garros, Wimbledon y el US Open, además de las ATP Finals.

Calendario oficial de grandes títulos ATP 2026