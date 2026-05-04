'Bombazo' de Federer contra Carlos Alcaraz y Sinner: acusa a los torneos de favorecerles

El extenista suizo considera que "en todos los torneos se juega igual" ya que "permiten que cada semana la velocidad y la pelota sean las mismas".

"Hacen que el juego sea más lento"

Desde su retirada tras la Laver Cup de 2022, es muy raro ver a Roger Federer conceder entrevistas, pero cuando lo hace no se anda con medias tintas.

Durante su intervención en el podcast 'BlackBondPtv', el extenista de Basilea, entre otros aspectos, ha criticado a los torneos por favorecer a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Según el ganador de 20 Grand Slams, "en todos los torneos se juega igual" ya que "permiten que cada semana la velocidad y la pelota sean las mismas".

"Hacen que el juego sea más lento", explica Federer, que se explaya en su argumento: "Les entiendo, porque así, de esa forma, el jugador más débil no puede sobrepasar a Sinner. Si fuese rápida, con solo dos golpes, lo podrían hacer".

Para el suizo, el juego ganaría mucho si las condiciones fueran variando de un torneo a otro y así los dos mejores jugadores del momento sufrirían más.

"Necesitamos pistas rápidas y necesitamos que Alcaraz y Sinner resuelvan el problema con la velocidad ultrarrápida y luego jugar el mismo partido en velocidad superlenta para ver cómo se comparan. No se puede jugar igual en Roland Garros, Wimbledon y US Open", ha zanjado.