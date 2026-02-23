Duro mensaje del último rival del Alcaraz: "Es mucho más fuerte que nosotros..."

Arthur Fils cayó de manera muy clara en Doha ante el número uno del mundo. El francés no dudó en rendirse al nivel de Carlos tras la final. Días después, remarca su superioridad.

Alcaraz ha comenzado 2026 siendo tan superior en pista que parece haber cogido ventaja con respecto a todos los tenistas del circuito. El murciano hizo historia ganando en Australia y convirtiéndose en el jugador más joven de todos los tiempos en conseguir los cuatro 'Grand Slams'.

Tras semanas de descanso merecido, Carlitos volvía a las pistas en Doha para jugar el ATP 500 de la ciudad catarí. Lejos de haberse relajado por el reciente éxito de Melbourne, Alcaraz mantuvo el nivel y levantó el título superando en la final a Arthur Fils.

La joven promesa francesa no tuvo más remedio que rendirse al español después de que este le endosase un 6-2 y 6-1 en apenas cincuenta minutos. Alcaraz no tuvo rival.

Días después del duelo, Fils ha vuelto a hablar sobre la superioridad de Carlos poniéndole lejos de cualquier otro tenista del circuito: "Después de una final contra Alcaraz, cuando uno sale de un partido así, se dice que se tiene que mejorar todo. Yo juego un buen tenis, pero al nivel que él juega es mucho más fuerte que nosotros, de hecho, sobre todo en comparación con los jugadores que estamos fuera del top 10".

"Tiene una respuesta para todo lo que hago. Ayer me quedé estancado, sin soluciones, pero es una buena experiencia para una remontada, aunque haya sido un poco precipitada. Fue genial jugar una final y la guardaré como una buena experiencia", reconoce Fils en declaraciones para 'RMC'.