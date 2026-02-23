La llamativa reflexión de Carlos Alcaraz sobre si sus rivales le ven imbatible

Carlos Alcaraz explica su enfado en Doha y reivindica su mentalidad: "Odio la sensación de perder"

El número 1 del mundo, que ha ganado nueve de los últimos 13 torneos que ha disputado, reconoce que puede infundir miedo en sus rivales.

Tras ganar el ATP 500 de Doha después de pasar por encima de Arthur Fils en apenas 52 minutos, Carlos Alcaraz se mostró exultante a pesar del bajo nivel del francés.

"Es verdad que jugué contra alguien que me dio mucha tranquilidad porque cometió muchos errores y me dejó dominar. Fils estuvo muy fallón. Yo sé la velocidad que tiene y jugó por debajo", señaló el murciano a 'Marca'.

El número 1 del mundo ha ganado nueve trofeos en los últimos 13 torneos que ha disputado, lo que está creando cierto miedo en sus rivales. De hecho, reconoce que es posible que le vean como alguien imbatible.

"Puede ser que me vean así gran parte de los rivales. Hay otros que no me ven de esa manera y me ven como un objetivo claro. El grado de madurez que hemos cogido en pista y fuera de ella es muy bueno. Mentalmente, estoy dando pasos hacia delante. Que los jugadores vean o estén siguiendo en casa torneos como esté o el de Australia también les da una sensación de: 'joder, Carlitos está jugando a un gran nivel y cómo maneja las situaciones'. De cara a posibles enfrentamientos con ellos pueden tener esa sensación de más dificultad", ha explicado.

Con el título en Doha, Alcaraz demuestra que es capaz de ganar en cualquier superficie, en cualquier condición y en cualquier parte del mundo. Y el de El Palmar se lo toma con cierto humor.

"Lo que significa es que soy un camaleón y esa es la gran clave para ser un gran tenista o atleta. No puedes estancarte en jugar bien en un sitio y menos en el mundo del tenis porque estás todo el tiempo viajando, moviéndote, viviendo experiencias en lugares totalmente distintos donde las situaciones también lo son. Estoy contento de ver que puede adaptarme a cualquier situación y que puedo jugar bien. Si me dejo algún torneo a por ello que iré", ha señalado. Indian Wells, próxima parada.