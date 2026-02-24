Entrevista 'Jugones'
Carlos Sainz responde en 'Jugones': "No estoy decepcionado, pero..."
El piloto español reconoce que está "sorprendido" por todos los problemas que se ha encontrado el equipo durante el invierno.
Carlos Sainz sabe que el Williams tiene problemas y que tienen mucho trabajo por delante. Se lo ha confesado a Raúl Rojo en 'Jugones': "El coche está muy verde en todos los aspectos. Le falta mucho en todo y vamos a ir a ello".
"Creo que el motor también hay que mejorarlo. Aunque lo importante que es la potencia está ahí", dice el piloto español, que reconoce que van a empezar la temporada en la parte trasera de la parrilla.
No está decepcionado, pero sí "sorprendido" por todo lo ocurrido antes de que llegara la pretemporada: "Decepcionado igual no es la palabra exacta, pero sorprendido. Hemos tenido un invierno muy duro con muchos contratiempos".
"Hay que tener paciencia y evolucionar el coche durante el año y ver dónde podemos llegar", cierra Carlos.