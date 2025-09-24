Una leyenda del tenis elige al mejor de la historia: ¿Rafa Nadal, Federer o Djokovic?

El sueco Björn Borg no ha dudado a la hora de elegir al integrante del 'Big Three' que para él es el mejor de la historia.

Con Roger Federer retirado desde 2022, con Rafa Nadal fuera del circuito desde la pasada temporada y con Novak Djokovic exprimiendo el último capítulo de su historia como profesional, el debate sobre quién es el mejor de la historia cada vez se acrecienta más.

Hablar del 'Big Three' son palabras mayores, pero para eso están voces autorizadas como la de Björn Borg.

El sueco, once veces campeón de Grand Slams, tiene clara que su apuesta en el debate pasa por 'Nole'.

"Para mí, Djokovic es el tenista más grande de todos los tiempos", ha afirmado en declaraciones que publica la ITF.

Con 24 'majors', el serbio es el jugador más laureado de la historia. Rafa Nadal colgó la raqueta con 22, mientras que Federer lo hizo con 20.