Sorprendente afirmación de Zverev: "El tenis es mejor que cuando dominaban Nadal, Federer y Djokovic"

El germano ha dejado una llamativa reflexión en pleno Open de Australia. Para él, el nivel de tenis que se ve hoy en día es superior al que se veía cuando dominaba el 'BigThree'.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se postulan, como viene siendo habitual desde hace ya muchos meses, como principales candidatos a ganar un 'Grand Slam'. En el Open de Australia, el italiano es ligeramente favorito a Carlos debido a la condición de campeón que arrastras desde las dos últimas ediciones.

Aún así, lo que es indudable es que Alcaraz y Sinner llevan dominando el panorama tenístico durante mucho tiempo. Los jugadores que les siguen en el ranking no han conseguido dar con la tecla para hacerles sufrir en la pista. Solo entre ambos parecen causarse serios problemas a la hora de jugar.

Uno que estaba llamado a competir de tú a tú con Jannik y Carlos es Alexander Zverev. Sin embargo, tras quedarse a las puertas de ganar varios 'Grand Slams', el germano se hundió en una profunda crisis de juego que le quitó de las quinielas para ganar grandes títulos en gran parte de la temporada pasada.

Durante la celebración del primer 'major' del año, 'Sascha' ha dejado una reflexión muy llamativa. El número tres del mundo considera que el tenis es mejor actualmente que cuando competía el 'Big3': "En el momento en que empecé a destacar en mi carrera, era muy difícil ganar un Grand Slam porque estaban prácticamente repartidos de antemano".

"En Australia ganaba Novak, en París, Rafa, y en Wimbledon era o Roger o Novak. Quizá el único en el que había opción a la sorpresa era el US Open", reconocía Zverev.

El alemán menciona en este análisis a Alcaraz y Sinner y recalca que el nivel de tenis ha ido subiendo a medida que han ido pasando los años: "Durante las dos últimas temporadas, todos los Grand Slam se han repartido entre Sinner y Alcaraz, pero siento que el hecho de que las superficies hayan cambiado y sean más homogéneas entre sí, hace que todos podamos soñar con ganar en cualquier escenario".

"Es evidente que Jannik y Carlos son muy dominadores, pero espero que eso cambie. En cualquier caso, quiero señalar que eso no implica que el tenis ahora sea peor, todo lo contrario. El nivel ha subido, tenemos un tenis más veloz y más físico que antes, cuando dominaba el Big 3", concluye Zverev en rueda de prensa.