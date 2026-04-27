El comentado análisis sobre Rafa Jódar: "Es una mezcla entre Zverev y Alcaraz"

El tenista Stefanos Tsitsipas habla del fenómeno Rafa Jódar en el Mutua Madrid Open: "Voy a tener un ojo puesto en él a partir de ahora".

Rafa Jódar ya está en octavos de final de Madrid y se está convirtiendo en la sensación del torneo. Se podría enfrentar a Jannik Sinner en unos hipotéticos cuartos de final.

Otro que sigue vivo en el torneo, Stefanos Tsitsipas, ha lanzado un comentado análisis sobre lo que está haciendo Jódar: "Es un gran talento. Voy a tener un ojo puesto en él a partir de ahora. Tiene un estilo diferente al de Carlos Alcaraz, ya que es un poco más alto. Me recuerda un poco a un híbrido entre Zverev y Carlos".

"Tiene un buen servicio, con más alcance que Carlos porque es más alto. Va a ser interesante en un futuro si sigue con la misma actitud y no pierde su cabeza en el camino, y va a conseguir grandes resultados en la carrera", apunta el tenista griego en pleno Mutua Madrid Open.

Tanto Jódar como Tsitsipas entrenan con sus padres. Así lo ve el griego: "Lo vi y me gustó mucho, porque muestra humildad. A veces mantenerte simple es la mejor manera de avanzar".

"Creo que debería mantenerlo así. Si funciona, es genial. No soy el tipo de jugador que apoya el tener demasiados miembros del equipo en el box durante los partidos. Solo hay una cantidad limitada de gente que te puede proporcionar experiencia y conocimiento. El trabajo de un entrenador es ayudarte a estar bien, igual que el trabajo de un fisioterapeuta es ayudarte a recuperarte mejor, pero el trabajo más importante cuando estás en el campo es el entrenador. Me encanta la sinergia entre padre y hijo. Creo que es muy bueno ver esas cosas", cierra un Stefanos que esta semana ha vuelto a encontrar su mejor tenis.

Jódar, en octavos de final

Jódar se medirá a Vít Kopřiva en los octavos de final de Madrid: el partido se jugará este martes a partir de las 16 horas en la Manolo Santana, la pista central.