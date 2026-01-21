La definición que hace Jorge Martín de sus grandes rivales: ¿Alex y Marc Márquez?

El piloto de Aprilia responde al test de 'Jugones': ¿Cómo define a sus grandes rivales de MotoGP?

Jorge Martín, piloto de Aprilia, ha respondido al test de 'Jugones' en la presentación de su nueva moto. ¿Cómo define a sus grandes rivales de MotoGP? Es muy interesante las palabras que usa para definir a los dos pilotos Ducati, Marc Márquez y Pecco Bagnaia.

Alex Márquez: "Trabajo".

Fabio Quartararo: "Show".

Enea Bastianini: "Remontadas".

Maverick Viñales: "Su vuelta".

Pedro Acosta: "Talento".

Pecco Bagnaia: "Completo".

Joan Mir: "Trabajador".

Marco Bezzecchi: "Crecimiento".

Marc Márquez: "Campeón".