Test 'Jugones'
La definición que hace Jorge Martín de sus grandes rivales: ¿Alex y Marc Márquez?
El piloto de Aprilia responde al test de 'Jugones': ¿Cómo define a sus grandes rivales de MotoGP?
Jorge Martín, piloto de Aprilia, ha respondido al test de 'Jugones' en la presentación de su nueva moto. ¿Cómo define a sus grandes rivales de MotoGP? Es muy interesante las palabras que usa para definir a los dos pilotos Ducati, Marc Márquez y Pecco Bagnaia.
Alex Márquez: "Trabajo".
Fabio Quartararo: "Show".
Enea Bastianini: "Remontadas".
Maverick Viñales: "Su vuelta".
Pedro Acosta: "Talento".
Pecco Bagnaia: "Completo".
Joan Mir: "Trabajador".
Marco Bezzecchi: "Crecimiento".
Marc Márquez: "Campeón".