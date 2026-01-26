Alcaraz, a la altura de "los mejores de la historia": "La comparativa entre Carlos y Rafa es lógica"

Alex Corretja, extenista español y analista, asegura que, debido a la gran progresión del murciano, es "normal" que lo comparen con leyendas del tenis como Nadal o Bjorn Borg.

Carlos Alcaraz no para de batir récords y aumentar escalones en el ranking de los mejores tenistas. Tras alcanzar los 100 primeros partidos de Grand Slam, el murciano fue comparado con "los mejores de la historia", al tener un balance de victorias y derrotas más que positivo para su pronta edad.

En concreto, tras sellar su victoria en octavos de final del Open de Australia contra Tommy Paul, Carlos acumula un total de 87 victorias y 13 derrotas. En 'Eurosport', el extenista español Alex Corretja ha analizado la figura del murciano y el gran nivel que está demostrando en Melbourne.

"No es un tema de comparar. Para mí es un tema de que, lógicamente, cuando tú subes en el circuito y tienes una gran progresión, eres comparado con los mejores de la historia. Entonces, es normal, sobre todo los que nos dedicamos a los medios, que busquemos números similares para saber dónde está su evolución", resalta Corretja, asegurando que las comparaciones son normales.

En los pocos años que lleva Alcaraz en el circuito de la ATP, el español siempre ha sido comparado con leyendas como Rafa Nadal, Novak Djokovic o Roger Federer debido a su talento y progresión: "En el caso de Alcaraz, que ya lleva seis Grand Slams y todos estos partidos ganados, pues es normal que lo comparen con ellos".

"¡No lo van a comparar conmigo! ¿Con quién lo han de comparar?, pues, con Bjorn Borg, Bilander, Djokovic, etc. Por eso yo creo que la comparativa entre Carlos y Rafa tiene su lógica en cuanto a números, no en cuanto a estilos, que son diferentes", añadía el analista, colocando al murciano entre los más grandes de la historia.