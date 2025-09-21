La increíble comparación de Murray sobre Alcaraz: "Su juego me recuerda a Ronaldinho..."

El escocés ha dejado un comentario de lo más llamativo comparando la "habilidad y el talento" del murciano sobre la pista con la calidad de la leyenda brasileña sobre el césped.

Carlos Alcaraz sigue acumulando elogios de infinidad de personalidades del mundo del tenis. Lo que está claro es que el último que le ha regalado Andy Murray se le quedará grabado en la memoria durante mucho tiempo por su originalidad y su magnitud.

Tras conquistar su sexto 'Grand Slam', Alcaraz llegaba a la Laver Cup como al gran atracción del torneo. Sin embargo, en su primer enfrentamiento en individuales, Carlitos ha terminado sucumbiendo ante Taylor Fritz. El estadounidense firmó un partido descomunal para superar a un Alcaraz que sumó su primera derrota en 69 días.

Aún así, el de El Palmar ha asombrado al mundo con su tenis mostrado en el US Open. Murray ha dejado una comparación de lo más llamativa . El escocés cree que hay ciertas similitudes entre Alcaraz y Ronaldinho: "El tenis de Alcaraz me recuerda al fútbol de mi futbolista favorito de la infancia, al que pude ver en directo varias veces: Ronaldinho".

"Los dos tienen todo este talento y habilidad, obviamente quieren ganar, pero juegan con una sonrisa en la cara. Si llega el momento de hacer algo entretenido, lo hacen, y creo que eso es lo que los hace tan fascinantes, porque nunca sabes lo que va a pasar a continuación, así que disfruto especialmente viéndolos jugar", asegura Alcaraz en una entrevista para 'The Times'.