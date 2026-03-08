Preocupante imagen de Djokovic en su debut en Indian Wells: ¿vomitó en pleno partido?

El serbio sufrió varias arcadas tras un punto muy largo dejando un episodio algo angustiante y siendo víctima de las duras condiciones que está dejando Indian Wells en estas primeras rondas.

Novak Djokovic ha tenido un difícil estreno en Indian Wells. El serbio, a pesar de pasar de ronda, lo tuvo muy complicado para ganar su partido ante Kamil Majchrzak, número 57 del mundo. El tenista polaco superó a 'Nole' en el primer set (4-6) y obligó al número tres del mundo a exprimirse al máximo para remontar el encuentro.

6-1 y 6-2 fue el resultado final de las dos últimas mangas a favor de un Novak que dejó una imagen preocupante sobre su estado físico. En el comienzo del tercer y definitivo set, Djokovic sufrió visibles arcadas e incluso llegó a esconderse detrás de una valla publicitaria para, lo que parece, ir a vomitar.

El serbio acusó seriamente las duras condiciones que está presentando Indian Wells en estas primeras rondas. A pesar de ello, Novak sacó adelante un partido que se le había complicado dejando nueva evidencia de que tiene muchas vidas durante un enfrentamiento.

Serio aviso también para Alcaraz y Sinner, candidatos al título, que ya vieron como 'Nole' demostró ser capaz de competirles de tú a tú en el Open de Australia. Estando al 100% es una amenaza para el número uno y dos del mundo aunque estos problemas físicos podrían ponerle en algún que otro aprieto durante este Indian Wells.