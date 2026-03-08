Elogio supremo de Djokovic a Alcaraz: "Es tan bueno que..."

El serbio ha demostrado una vez más su respeto y admiración hacia el número uno del mundo y ha comentado la marca histórica que Carlos se encuentra encaminado a superar.

Novak Djokovic ha regresado al circuito para competir en Indian Wells. El serbio ha logrado imponerse a su primer rival Kamil Majchrzak tras perder el primer set y se enfrentará al americano Aleksandar Kovacevic en la siguiente fase del 'quinto Grand Slam'.

Posteriormente, en rueda de prensa, comentó la situación del tenis actual y su rivalidad con Carlos Alcaraz, tras verse las caras a inicios de año en la final del Open de Australia. Especialmente se centró en el objetivo del murciano de superar el récord de 41 victorias consecutivas logrado por el serbio en el 2011.

"Él puede hacerlo. Tiene todo lo que se necesita. Es tan bueno que puede ganar cualquiertorneo en el que participe. Ha logrado cosas históricas en nuestro deporte a pesar de su juventud. Pero ganar más de 40 partidos es muy exigente", comentaba el ganador de 24 Grand Slams.

A lo que añadía: "Cuando estás ganando tanto y estás en esa racha, no quieres dejarla escapar, tu nivel de confianza es muy alto y obviamente, cuando pierdes por primera vez, te afecta un poco. Pero mientras sigues ganando, sientes que cada partido te hace más fuerte. Le deseo muchas más victorias. Creo que es fantástico para nuestro deporte y lo que ha estado haciendo es extraordinario".

También comentó su reciente andadura en Melbourne donde se impuso a Jannik Sinner y le puso las cosas difíciles en la final al murciano: "Hice un gran torneo en Australia, ganando a Sinner en un partido de cinco sets y luego llevando a Carlos a un reñido partido de cuatro sets".

"Me llevó un par de años ganar a cualquiera de esos dos jugadores. Quiero decir, años, gané a Carlos en el Abierto de Australia de 2025, pero no he tenido muchas victorias contra él en Grand Slams en los últimos años. Fue una forma estupenda de ver que todavía puedo ganarles al más alto nivel. Fue genial", reconoce el de Belgrado.

Unas palabras impecables de Novak que se muestra feliz de volver a la pista y sostiene que los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 son su objetivo a largo plazo: "Voy a intentar conseguirlo, sin duda es una de mis motivaciones, así que voy a intentar estar allí".