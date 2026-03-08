La llamativa reacción de Dimitrov tras una 'genialidad' de Alcaraz

El murciano se ha impuesto cómodamente a su primer rival en California en un partido que dominó claramente y que dejó una llamativa reacción del búlgaro tras un intenso intercambio de golpes.

Carlos Alcaraz sigue invicto este 2026 y continúa avanzando fases en Indian Wells. En la noche del sábado se impuso a Grigor Dimitrov cómodamente en un partido que finalizó 6-2 y 6-3. En una hora y seis minutos se deshizo del búlgaro y se enfrentará al francés Arthur Rinderknech en la ronda de 32.

Uno de los momentos del partido se vivió en el segundo set cuando el murciano se impuso en un juego en blanco firmando un puntazo que dejó una llamativa reacción de Dimitrov. Tras un intercambio de golpes a gran velocidad, Carlos cruzó la pelota con gran potencia haciendo imposible a su rival devolver el golpe.

Instintivamente el búlgaro reaccionó aplaudiendo con su raqueta y sonrió al levantar la mirada hacia Alcaraz. A continuación, se dispusieron a intercambiar lados en la pista y Grigor tuvo un momentazo con el español al chocarle la mano y felicitarle por el punto.

Una victoria más para el número uno del mundo que acumula un cómputo de 13-0 este año. Estaría de esta manera a seis partidos restantes en California para conquistar el 'quinto Grand Slam', donde Jannik Sinner y Novak Djokovic aún siguen vivos y se postulan como principales rivales al título para Alcaraz.