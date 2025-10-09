Un extenista analiza la rivalidad Alcaraz - Sinner: "Como el blanco y el negro..."

Tommy Robredo, extenista español, desgrana las diferencias entre los dos mejores tenistas del momento: "Carlos tiene una energía terrible, pero Jannik…".

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner es la rivalidad moderna en el tenis. Se están repartiendo los Grand Slams, los Masters 1000... y nadie puede competir contra ellos. No hay ningún tenista en el circuito que pueda con ellos. Y el extenista Tommy Robredo analiza este duelo que está deslumbrando al mundo del tenis.

En una entrevista a 'Mundo Deportivo', Robredo se muestra encantado con ambos jugadores: "Ambos me gustan por diferentes razones. Alcaraz, porque es intuitivo, tiene una energía terrible, despierta una pasión brutal en el público. Tiene un talento innato, te hace una dejada, te hace un golpe paralelo, te hace genialidades. Y Sinner es como una máquina. No se equivoca".

"Jannik siempre está bien colocado en la pista. Son como el blanco y el negro, lo que hace que sea más divertido para el aficionado", apunta el extenista español.

Cree que nadie en el circuito les va a poder derrotar si siguen jugando al 100%: "Es complicado a día de hoy. En un día, en un torneo, puede haber un jugador que les gane. Quizás acabe llegando algún joven en unos años, pero marcan muchas diferencias".

"Están aplastando, con ocho títulos Carlos y tres Jannik. Lo dice todo...", dice para cerrar Robredo.

Las quejas por el calendario

Los tenistas han protestado por lo apretado que está el calendario. Pero Robredo asegura que esto viene de lejos. "Ya en mi época se hablaba igual de este asunto. Cierto es que siempre es difícil tener a los jugadores, porque tienen un calendario apretado, porque depende mucho de sus lesiones, de su estado de forma. Como director del torneo de Barcelona puedo decir que la gente está muy a gusto aquí y hace que tengan más ganas de venir. No te asegura que estén, pero ayuda", explica.