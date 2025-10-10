La mayor joya del tenis quiere seguir el método Alcaraz: "Las cosas con calma, pero trabajo duro"

Joao Fonseca se enfrentará en una exhibición a Carlos: "Nos anima a creer y a mantener la motivación para ser mejores jugadores...".

Carlos Alcaraz es el número 1 del mundo y en su bolsillo ya hay seis Grand Slams. Y eso que sólo tiene 22 años. Su metodología de trabajo ha sido muy comentada en el circuito. Y los jóvenes quieren seguir ese plan: el de tomarse las cosas con calma y a la vez trabajar duro.

Ha dicho Joao Fonseca, una de las grandes promesas del tenis, que Carlos ayuda a crecer a los jóvenes: "Realmente nos anima a creer y a mantener la motivación para ser mejores jugadores".

"Es un tenista que representa a la perfección una forma de tomarse las cosas con calma, siempre sonriendo, pero a la vez con dedicación y trabajo duro. Siempre que nos cruzamos, nos saludamos y charlamos un rato... es un tipo muy majo", ha dicho Fonseca antes de su duelo de exhibición.

Fonseca está deseando de que llegue ese duelo: "Creo que será un partido muy animado y con un ambiente genial. A los dos nos encanta jugar con la afición, el entretenimiento, así que creo que será divertido. Espero que haya más aficionados de mi lado y que haya muchos brasileños presentes, pero estoy seguro de que el ambiente en la cancha será bueno de todas formas".

El próximo reto de Carlitos es el Six Kings Slam, entre el 15 y el 18 de octubre. Allí estarán Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Jack Draper.

Después llegará el Masters 1000 de París y las ATP Finals, antes de la Copa Davis en Bolonia.