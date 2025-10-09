Una leyenda del tenis español ve "complicado" que Alcaraz alcance los Grand Slams de Djokovic

Tommy Robredo, extenista español, dice que Alcaraz y Sinner sí son comparables al 'Big 3', pero ve "complicado" que alcancen sus Grand Slams.

Carlos Alcaraz ya suma seis Grand Slams. Con solo 22 años. Y el debate es si él o Jannik Sinner podrán llegar a los Grand Slams que tiene Novak Djokovic, que son 24. El extenista español Tommy Robredo cree que será complicado para ellos a pesar de su dominio y de su corta edad.

Así lo explica en una entrevista a 'Mundo Deportivo': "Son ahora mismo 24 a 6. Carlos tiene 22 años. Le quedarían cuatro y medio ganándolo todo, cuando ganar cuatro seguidos ya es muy complicado...".

"Son muchos años teniéndolo que hacer muy bien. Quizás pueda pasar, pero lo veo complicado. Este año y el pasado de los han repartido: dos y dos", explica el extenista español.

Sí cree que se pueden comparar a Djokovic, a Rafa Nadal y a Roger Federer, los tres más grandes de la historia del tenis: "Quizá son comparables, por calidad y por el historial que están haciendo, con el 'Big 3'".

"Pero hay que ver si duran lo que duraron esos tres. Casi veinte, treinta años. Son muy buenos también. Con aquellos los jóvenes tardaron mucho en llegar, pero lo acabaron haciendo y ellos bajaron un poquito", apunta Robredo.

En este 2025 Carlos y Jannik han ganado dos grandes cada uno. Y si no hay cambios a corto plazo, el próximo año también serán los grandes favoritos para llevarse los títulos más importantes. Porque nadie en el circuito puede alcanzar su actual nivel de tenis.