Carlos Alcaraz, sobre el calor infernal en Cincinnati: "Yo soy de Murcia..."

El tenista murciano derrotó a Medjedovic en la segunda ronda y se refirió al brutal calor que están sufriendo los tenistas en el torneo.

Carlos Alcaraz sigue avanzando rondas en Cincinnati. Y está sobreviviendo al infernal calor. Asegura que no le afecta porque él es de Murcia, donde las temperaturas también son muy altas en verano. Alcanzando los 40 grados, como en este torneo de Estados Unidos.

"Cuando hace tanto calor intentamos centrarnos casi únicamente en el saque. Notas que se hace tan complicado que te olvidas de cómo está el rival, aunque yo intento pensar también en cómo está el otro. Soy de Murcia y ahí hace mucho calor, así que estoy acostumbrado e intento que casi no me afecte", apunta el número 2 del mundo.

Y tiene un plan en caso de ver a sus rivales pasarlo mal por el calor: "Cuando veo que el rival sufre, intento hacer el punto aún más largo".

"He sacado mejor que en el primer encuentro. Me siento mejor y cada día noto la bola mucho mejor. Hoy jugaba contra un rival que es poderoso, pero he estado muy concentrado en todo momento y he podido moverle bien de lado a lado", explicó el tenista murciano.

Carlitos se enfrentará al italiano Luca Nardi en los octavos de final de Cincinnati. Un nuevo partido para seguir cogiendo sensaciones... pensando en el US Open.